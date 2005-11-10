Fiorentina, De Gea è un caso: il più pagato in rosa è il peggiore in Serie A. Futuro in bilico

In una Fiorentina che sembra essere in ripresa, c'è ancora un caso irrisolto ed è quello relativo a David de Gea. Il portiere ha commesso un errore evidente in occasione del 2-2 della Juventus al Franchi, che è costato 2 punti ai viola. Il problema è che non è il primo della stagione e, nonostante una carriera di livello assoluto, ora c'è chi comincia a chiedersi se sia giusto continuare con lui anche in futuro.

Quel dato che preoccupa

Considerati i 21 portieri della Serie A che hanno giocato di più, includendo dunque anche Gollini, De Gea è quello con il differenziale peggiore tra gol evitati e gol presi, con -3,3, il che significa che ha incassato 3 reti in più rispetto a quelle salvate. L'ex Manchester United è ultimo anche per percentuale di parate con il 59,7% ed è l'unico a non superare la soglia del 60%.

L'alternanza tra errori e miracoli

De Gea è tra i più deludenti della Fiorentina e sono già 6 le disattenzioni che si ricordano: sul 2-0 di Malen a Roma si fa piegare troppo facilmente le mani, stesso discorso sul vantaggio del Frosinone al Franchi. Pesano anche la respinta non perfetta sull'1-0 del Genoa al Ferraris e la poca reattività sul destro di Douvikas con cui il Como chiude i conti a Firenze. Infine c'è l'uscita fuori tempo di ieri in occasione del gol di Bremer, che ha ringraziato e portato la Juventus sul pari. Non è tutto da buttare però perché è doveroso ricordare anche le prestazioni super contro Napoli e Inter, che hanno fruttato solo 1 punto alla squadra di Vanoli.

Il futuro è un punto interrogativo

De Gea ha un contratto fino al 2028 ed è il giocatore più pagato della Fiorentina. Il classe '90 percepisce 3 milioni di euro netti, che diventano 5,56 lordi, ed è normale che una riflessione da entrambe le parti verrà al termine dell'annata calcistica. Lo spagnolo non offre più le stesse garanzie del passato e il club è disposto a valutarne una cessione qualora dovesse arrivare un'offerta congrua al suo valore, in modo tale da abbassare ulteriormente il monte ingaggi. L'ipotesi che possa fare il secondo dietro un giovane come Martinelli o una new entry come Santiago Beltran pare sinceramente poco probabile, alla luce soprattutto del suo stipendio.