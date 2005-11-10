Il "carro Kolo Muani" si è spostato a destra. Così Spalletti sta convincendo anche qualcun altro a salirci su

"Sono sul carro Kolo Muani e ci resterò fino alla fine, poi vedremo dove ci porterà". Luciano Spalletti ha pronunciato queste parole lo scorso 6 settembre dopo il pareggio della Juventus contro il Milan in campionato e da quel giorno in poi le ha ripetute, ogni volta che gli è stata fatta una domanda sull'attaccante francese, senza mai voltargli le spalle e finendo anche per rimanere da solo, per un certo periodo, proprio su quel carro che aveva creato lui stesso. Le ultime partite, però, gli stanno dando ragione e adesso, probabilmente, non è più l'unico a esserci sopra. Qualcosa è cambiato, questo è fuori discussione, e la mano dell'allenatore è stata determinante.

Il carro Kolo Muani si è spostato

Partiamo dalla cosa più importante. Dopo averlo provato e riprovato nel ruolo di centravanti, con pessimi risultati, la prima "rivoluzione" fatta da Spalletti è stata quella di affiancare Nick Woltemade all'ex Paris Saint-Germain, con le sue prestazioni che hanno iniziato a evolversi, in meglio. Ma ancora la quadra non era stata trovata, serviva altro. E Spalletti non si è fermato, ha continuato a pensare a come mettere il francese nelle migliori condizioni, arrivando a trovargli una nuova posizione in campo. Spalletti ha spostato il carro Kolo Muani sulla corsia di destra e qualcuno, finalmente, ha ricominciato a salirci sopra.

AZ e Fiorentina le migliori partite di Kolo Muani dal suo ritorno alla Juventus

Qualcosa è cambiato, questa volta davvero, e Randal Kolo Muani si sta prendendo la Juventus. Certo, i gol ancora non sono garantiti, e questo può essere un problema, ma il giocatore nelle ultime due partite si è trasformato. Prima la rete contro l'AZ in Europa League, oltre all'assist per Koopmeiners, poi un altro assist, questa volta per Woltemade, nella gara di ieri contro la Fiorentina. Ma c'è altro, molto altro. Il numero 9 della Juventus adesso corre, lotta, si sacrifica, crea e decide. Tutte cose che fino a una settimana fa sembravano pura utopia. Siamo soltanto all'inizio del nuovo percorso, questo è giusto dirlo, ma il carro Kolo Muani, adesso, è più in pista che mai, per una Juve che ancora non riesce a trovare la continuità ma che piano piano sta diventando squadra.