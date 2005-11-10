Com'è andato il tour de force? Nessuno come l'Inter. E come il Napoli....Focus TMW
Raimondo De Magistris
Nove partite in meno di un mese. Per le sette squadre impegnate nelle coppe europee nel fine settimana appena andato in archivio s'è chiuso un ciclo di partite disputate ogni 3-4 giorni che ha portato con sé risultati, infortuni e polemiche. "Per me è praticamente impossibile spiegare il mio calcio con un calendario così", ha detto a più riprese Maurizio Sarri in queste settimane. Periodo di grande stress per tutti i sette allenatori, con Gasperini che su tutte queste gare a distanza così ravvicinata s'è espresso così: "Un periodo così lungo, con questa continuità di partite tre volte a settimana, faccio fatica a ricordarlo. Mi è capitato in altri momenti, per esempio quando con l'Atalanta abbiamo vinto l'Europa League. Eravamo ancora in corsa anche in Coppa Italia, siamo arrivati in fondo a tutte le competizioni e in campionato lottavamo per la Champions League. Però quello era marzo-aprile, un periodo diverso. Un periodo come questo non lo ricordo". Ma com'è andata? Chi n'è uscito meglio e chi peggio.
Bene Inter, Como e Roma
A uscirne meglio è l'Inter campione d'Italia che in queste nove vittorie ha vinto sette gare e ne ha perse due: la sfida di Champions contro il Club Brugge e il derby in campionato. Nessuno come i nerazzurri che in questo lasso di tempo hanno guadagnato punti su tutte le squadre ore alle spalle in classifica e in Europa hanno raddrizzato la barra con gli ultimi due successi.
Bene anche il Como di Fabregas e la Roma di Gasperini. Il Milan di Amorim è andato bene in campionato e meno bene in Europa, un rendimento opposto a quello della Juventus di Luciano Spalletti. In fondo a questa speciale graduatoria l'Atalanta di Sarri e il Napoli di Allegri. Con undici punti conquistati in nove gare, i partenopei sono quelli che hanno fatto peggio. Ecco il dato.
Così le italiane in Europa in questo tour de force
1) INTER
Serie A - Cinque vittorie e una sconfitta
Champions League - Due vittorie e una sconfitta
TOTALE: 21 punti (15 in campionato, 6 in Champions)
2) COMO
Serie A - Quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta
Champions League - Due vittorie e una sconfitta
TOTALE: 19 punti (13 in campionato, 6 in Champions)
3) ROMA
Serie A - Quattro vittorie e due pareggi
Champions League - Una vittorie e due sconfitte
TOTALE: 17 punti (14 in campionato, 3 in Champions)
4) MILAN
Serie A - Quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta
Europa League - Una vittorie e due sconfitte
TOTALE: 16 punti (13 in campionato, 3 in Europa League)
5) JUVENTUS
Serie A - Due vittorie, due pareggi e due sconfitte
Europa League - Due vittorie e un pareggio
TOTALE: 15 punti (8 in campionato, 7 in Europa League)
6) ATALANTA
Serie A - Due vittorie, due pareggi e due sconfitte
Conference League - Una vittoria, un pareggio e una sconfitta
TOTALE: 12 punti (8 in campionato, 4 in Conference)
7) NAPOLI
Serie A - Due vittorie, due pareggi e due sconfitte
Champions League - Una vittoria e due sconfitte
TOTALE: 11 punti (8 in campionato, 3 in Champions)