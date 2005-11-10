Spalletti ieri sera ha svelato il segreto medico dietro alla rinascita di Kolo Muani

Il nuovo Randal Kolo Muani ha un segreto concreto: il tutore alla mano non c’è più. A evidenziarlo è stato mister Luciano Spalletti dopo il 2-2 della Juventus a Firenze. "Gli abbiamo tolto il tutore ed è più libero di fare i contrasti", ha spiegato il tecnico bianconero. Nelle prime uscite, secondo l’allenatore, il francese si era limitato a fare la boa, quasi smarrendo corsa, strappo e attacco dello spazio: le qualità per cui la Juve lo ha ri-voluto in estate.

Non era soltanto una questione tattica

Kolo Muani aveva giocato con tre dita immobilizzate, un tutore e punti di sutura: condizioni che potevano limitarlo e renderlo più prudente nei duelli. "Prima sembrava avesse timore", ha osservato Spalletti. Il dettaglio fisico aiuta così a spiegare perché nelle settimane precedenti fosse apparso meno incisivo e meno disponibile al contatto. Liberato dal supporto, l'ex PSG ha ritrovato maggiore fiducia, naturalezza, aggressività. E anche a Firenze, dopo il gol più assist in Europa League ai danni dell'AZ, ieri sera ha mandato un nuovo segnale della sua rinascita, con l’assist per il momentaneo pareggio di Woltemade.

"Questo Kolo Muani può giocare da tutte le parti"

La svolta, però, non si esaurisce nella rimozione del tutore. Spalletti ha sottolineato una convinzione diversa e la duttilità di un giocatore capace di interpretare più ruoli, da esterno o da centrale. Il recupero fisico può aver eliminato un freno, ma adesso servirà continuità per trasformare gli indizi in certezze. "Questo Kolo Muani può giocare da tutte le parti", ha concluso il suo primo sostenitore, fin da quando sul carro di Randal non c'era nessun altro. Intanto, per il classe 1998 si contano 15 presenze stagionali con 4 gol e 4 assist.