Juve Next Gen travolta a Lecco, Brambilla: "Con pazienza ed equilibrio possiamo crescere"

Dopo la sconfitta netta per 4-0 contro il Lecco, il tecnico della Juventus Next Gen Massimo Brambilla ha commentato: "Sapevamo che sarebbe stata dura: bisogna fare i complimenti al Lecco - esordisce - perché è una squadra che gioca bene e ha giocatori di qualità. Credo che fino al 2-0 siamo rimasti in partita: dopo i primi 20-25 minuti, nei quali siamo stati in difficoltà, siamo riusciti a mettere in difficoltà gli avversari, creando anche le occasioni per pareggiare. Non ci siamo riusciti e, dopo il secondo gol, è diventato complicato recuperare contro una squadra di questo livello.

Ogni stagione è diversa, cambiano i giocatori e noi generalmente nella prima parte del campionato incontriamo delle difficoltà, perché abbiamo tanti ragazzi al primo anno di Serie C che hanno bisogno di tempo per adattarsi. Credo che con pazienza ed equilibrio abbiamo tutte le possibilità per crescere e migliorare, e di conseguenza migliorerà anche la nostra posizione in classifica.

Abbiamo sofferto la pressione alta del Lecco, che è stato più aggressivo di noi. Contro squadre che pressano forte e a uomo non è semplice mantenere il possesso del pallone. Sappiamo di dover crescere, migliorare alcune letture di gioco ed evitare di concedere gol con troppa facilità".