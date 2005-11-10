Il punto sulla B, il Palermo rallenta, il Modena si avvicina, la Cremonese risale

L'undicesimo turno del campionato di Serie B regala emozioni forti, conferme in vetta e risposte importanti nella lotta per la promozione e per la salvezza, disegnando una classifica sempre più corta e avvincente.

Il Palermo capolista non va oltre l'1-1 sul campo ostico dell'Ascoli: al guizzo iniziale di Brunori per i bianconeri risponde nella ripresa Ranocchia, firmando il pari che permette comunque ai rosanero di conservare la vetta solitaria a quota 27 punti.

Chi accorcia le distanze con grande autorità è il Modena, autore di una prova cinica e autoritaria in casa della Virtus Entella: a decidere il 2-0 finale è una micidiale doppietta lampo firmata da Montevago nel giro di quattro minuti in avvio di gara, blindando il secondo gradino del podio a quota 23.

Fa rumore il risultato del "Menti", dove la Cremonese travolge il Vicenza per 4-1 e regala a mister Pecchia la terza vittoria consecutiva. Grande protagonista Bonazzoli, autore di una doppietta.

Colpo esterno prezioso per la Sampdoria, che espugna il campo della Carrarese grazie a una stoccata di Tutino (0-1), mentre il Cesena sblocca il match contro il Catanzaro solo all'83' grazie a Gelli (1-0). Vittoria di misura anche per la Juve Stabia, che sbriga la pratica Arezzo con un lampo di Sibilli in avvio.

Non mancano le sfide ricche di emozioni e botta e risposta: spettacolare 2-2 tra Padova ed Empoli, così come il pirotecnico pareggio per 2-2 tra Pisa e Südtirol, impreziosito dalla super doppietta di Vasic per gli ospiti. Chiudono il quadro della giornata l'1-1 nel derby tra Benevento e Avellino e lo 0-0 a reti bianche tra Mantova e Hellas Verona.

Adesso la sosta per le Nazionali, si riprenderà tra due settimane.

RISULTATI

SERIE B - 11ª GIORNATA

Ascoli-Palermo 1-1

20' Brunori (A), 55' Ranocchia (P)

Cesena-Catanzaro 1-0

83' Gelli

Juve Stabia-Arezzo 1-0

2' Sibilli

Padova-Empoli 2-2

14' Artistico (P), 30' Ceesay (E), 36' Pastina (P), 64' Di Stefano (E)

Pisa-Sudtirol 2-2

26' Tramoni (P), 33' e 76' Vasic (S), 73' Leris (P)

Mantova-Hellas Verona 0-0

Benevento-Avellino 1-1

60' Siatounis (B), 67' Cheddira (A)

Virtus Entella-Modena 0-2

6' e 10' Montevago

Carrarese-Sampdoria 0-1

23' Tutino

Vicenza-Cremonese 1-4

38' e 79' [rig.] Bonazzoli (C), 41' Merkaj (V) 50' Pezzella (C), 89' Stückler (C)

SERIE B - CLASSIFICA

Palermo 27

Modena 23

Ascoli 20

Mantova 19

Hellas Verona 16

Avellino 16

Benevento 16

Pisa 16

Cremonese 15

SudTirol 15

Padova 15

Cesena 15

Juve Stabia 12°

Sampdoria 11

Arezzo 11

Virtus Entella 10

Carrarese 10

Vicenza 9

Empoli 9

Sampdoria 8

Catanzaro 6

° penalizzazione di quattro punti dalla Giustizia Sportiva

PROSSIMO TURNO

SERIE B - 12ª GIORNATA

Venerdì 20 novembre

Hellas Verona - Cesena (ore 20.30)

Sabato 21 novembre

Ascoli - L.R. Vicenza (ore 15.00)

Carrarese - Virtus Entella (ore 15.00)

Modena - Juve Stabia (ore 15.00)

Sampdoria - Benevento (ore 15.00)

Südtirol - Cremonese (ore 15.00)

Catanzaro - Palermo (ore 17.15)

Empoli - Pisa (ore 19.30)

Domenica 22 novembre

Avellino - Mantova (ore 15.00)

Arezzo - Padova (ore 17.15)