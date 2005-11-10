Il punto sulla B, il Palermo rallenta, il Modena si avvicina, la Cremonese risale
Andrea Carlino
L'undicesimo turno del campionato di Serie B regala emozioni forti, conferme in vetta e risposte importanti nella lotta per la promozione e per la salvezza, disegnando una classifica sempre più corta e avvincente.
Il Palermo capolista non va oltre l'1-1 sul campo ostico dell'Ascoli: al guizzo iniziale di Brunori per i bianconeri risponde nella ripresa Ranocchia, firmando il pari che permette comunque ai rosanero di conservare la vetta solitaria a quota 27 punti.
Chi accorcia le distanze con grande autorità è il Modena, autore di una prova cinica e autoritaria in casa della Virtus Entella: a decidere il 2-0 finale è una micidiale doppietta lampo firmata da Montevago nel giro di quattro minuti in avvio di gara, blindando il secondo gradino del podio a quota 23.
Fa rumore il risultato del "Menti", dove la Cremonese travolge il Vicenza per 4-1 e regala a mister Pecchia la terza vittoria consecutiva. Grande protagonista Bonazzoli, autore di una doppietta.
Colpo esterno prezioso per la Sampdoria, che espugna il campo della Carrarese grazie a una stoccata di Tutino (0-1), mentre il Cesena sblocca il match contro il Catanzaro solo all'83' grazie a Gelli (1-0). Vittoria di misura anche per la Juve Stabia, che sbriga la pratica Arezzo con un lampo di Sibilli in avvio.
Non mancano le sfide ricche di emozioni e botta e risposta: spettacolare 2-2 tra Padova ed Empoli, così come il pirotecnico pareggio per 2-2 tra Pisa e Südtirol, impreziosito dalla super doppietta di Vasic per gli ospiti. Chiudono il quadro della giornata l'1-1 nel derby tra Benevento e Avellino e lo 0-0 a reti bianche tra Mantova e Hellas Verona.
Adesso la sosta per le Nazionali, si riprenderà tra due settimane.
RISULTATI
SERIE B - 11ª GIORNATA
Ascoli-Palermo 1-1
20' Brunori (A), 55' Ranocchia (P)
Cesena-Catanzaro 1-0
83' Gelli
Juve Stabia-Arezzo 1-0
2' Sibilli
Padova-Empoli 2-2
14' Artistico (P), 30' Ceesay (E), 36' Pastina (P), 64' Di Stefano (E)
Pisa-Sudtirol 2-2
26' Tramoni (P), 33' e 76' Vasic (S), 73' Leris (P)
Mantova-Hellas Verona 0-0
Benevento-Avellino 1-1
60' Siatounis (B), 67' Cheddira (A)
Virtus Entella-Modena 0-2
6' e 10' Montevago
Carrarese-Sampdoria 0-1
23' Tutino
Vicenza-Cremonese 1-4
38' e 79' [rig.] Bonazzoli (C), 41' Merkaj (V) 50' Pezzella (C), 89' Stückler (C)
SERIE B - CLASSIFICA
Palermo 27
Modena 23
Ascoli 20
Mantova 19
Hellas Verona 16
Avellino 16
Benevento 16
Pisa 16
Cremonese 15
SudTirol 15
Padova 15
Cesena 15
Juve Stabia 12°
Sampdoria 11
Arezzo 11
Virtus Entella 10
Carrarese 10
Vicenza 9
Empoli 9
Sampdoria 8
Catanzaro 6
° penalizzazione di quattro punti dalla Giustizia Sportiva
PROSSIMO TURNO
SERIE B - 12ª GIORNATA
Venerdì 20 novembre
Hellas Verona - Cesena (ore 20.30)
Sabato 21 novembre
Ascoli - L.R. Vicenza (ore 15.00)
Carrarese - Virtus Entella (ore 15.00)
Modena - Juve Stabia (ore 15.00)
Sampdoria - Benevento (ore 15.00)
Südtirol - Cremonese (ore 15.00)
Catanzaro - Palermo (ore 17.15)
Empoli - Pisa (ore 19.30)
Domenica 22 novembre
Avellino - Mantova (ore 15.00)
Arezzo - Padova (ore 17.15)