Alvini: "A Frosinone abbiamo tutti una visione. Atalanta? Modello più rappresentativo in Italia"

"Noi entriamo in campo per fare la partita. Non aspettiamo che siano gli eventi a determinarli per noi". Il tecnico del Frosinone, Massimiliano Alvini, ai microfoni di Radio Anch'io Sport su Radio Rai spiega i segreti della sua squadra, una delle rivelazioni di questo inizio campionato in Serie A.

A Frosinone abbiamo tutti una visione

"Noi cerchiamo di fare sempre la partita per determinarla. Il Cagliari ha vinto con un gol, che noi non siamo riusciti a fare. Abbiamo avuto tante occasioni, forse meritavamo il pari ma merito a loro. Per noi può essere un motivo di crescita capire che in certe partite dobbiamo concretizzare di più quanto produciamo in campo. A Frosinone abbiamo tutti una visione - ha proseguito Alvini, quella di raggiungere l'obiettivo. La Serie A è un campionato troppo importante, ci sta perdere delle partite contro squadre forti, ma tu devi avere una identità e devi determinare per raggiungere l'obiettivo".

Il modello Atalanta

"Un modello? Forse in Italia quello più rappresentativo in questi ultimi anni è stato l'Atalanta - risponde il tecnico toscano - Ha fatto una crescita sotto tutti i punti di vista dalla società alle strutture. E' passata da essere una provinciale a diventare una delle big italiane e anche per quanto riguarda le strutture con le stadio di proprietà che è bellissimo. Può essere un modello da seguire".