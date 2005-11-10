Modric, il ritiro può attendere: "Finché mi sentirò così voglio continuare a giocare"

Luka Modric, anche a 41 anni compiuti, continua a fare la differenza. Tutti i tifosi del Milan (e non solo) hanno ancora negli occhi la sua prestazione da incorniciare contro l'Inter dove ha dominato in mezzo al campo. Oggi SportWeek, inserto settimanale della Gazzetta dello Sport, ha dedicato la copertina al campione croato e ha riportato anche alcune sue dichiarazioni sul successo nel derby di Milano per 3-1:

Modric: "Stiamo mettendo sempre più in pratica le idee di Amorim"

"È stata una vittoria fantastica e penso sia la nostra miglior prestazione della stagione. Abbiamo meritato questi tre punti che ci servivano tanto anche per il morale e la convinzione nei nostri mezzi. Stiamo crescendo come squadra e, se riusciremo a limitare i cali di rendimento che in una stagione ci sono, avremo chance di lottare per il titolo, che resta il nostro obiettivo. Le idee del mister le stiamo mettendo in pratica sempre meglio, la direzione è quella giusta e il nostro stadio ci trascina: la gente del Milan è incredibile".

Il ritiro può attendere

Dopo la mancata qualificazione in Champions League nella scorsa stagione e l'addio di Max Allegri, in molti avevano pensato ad un suo addio e invece Modric ha deciso di rinnovare per un altro anno con il Milan. Il numero 14 milanista si sente ancora bene, sa di poter fare ancora la differenza e per questo non ha nessun intenzione di fermarsi: "Mi sento bene e ho ancora la passione, l’ambizione e le forze. Finché mi sentirò così, voglio continuare a giocare. Al Milan inoltre sono amato, almeno quanto io amo ancora il calcio. Non ho avuto dubbi questa estate, dopo aver parlato con Amorim e il club: loro volevano che restassi e io avevo solo bisogno di sentirmi voluto. Il Milan è la mia squadra e voglio aiutare i più giovani a crescere".