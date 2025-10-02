Ufficiale
Mohamed Fares lascia la Lazio. Va in prestito al Forte Virtus, in Arabia
TUTTO mercato WEB
Si chiude oggi, almeno per il momento, l'avventura in Italia di Mohamed Fares, ceduto al Forte Virtus, club degli Emirati Arabi Uniti: "La S.S. Lazio comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con diritto di opzione i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Mohamed Fares alla società Forte Virtus, club degli Emirati Arabi Uniti".
