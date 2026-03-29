Juventus, il Milan non ha ancora rinunciato al sogno Vlahovic: sul piatto un contratto triennale
Il Milan continua a monitorare con attenzione la situazione di Dusan Vlahovic, nonostante il centravanti serbo sembri sempre più vicino al rinnovo con la Juventus. Il classe 2000, in scadenza di contratto, resta un profilo molto apprezzato dalla dirigenza rossonera, che non avrebbe ancora abbandonato l’idea di inserirsi nella trattativa per provare a cambiare gli equilibri.
Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il club di via Aldo Rossi starebbe valutando un ultimo tentativo per convincere l'ex Fiorentina. L’offerta sarebbe economicamente simile a quella proposta dalla Juventus, con un ingaggio compreso tra i 6,5 e i 7 milioni di euro a stagione, ma con una differenza significativa sulla durata: un contratto triennale invece del biennale messo sul tavolo dai bianconeri. Una mossa pensata per rendere più appetibile il progetto rossonero e offrire maggiore stabilità al giocatore.
Al momento, però, la priorità di Vlahovic sembra essere quella di proseguire la sua avventura a Torino. Il rapporto con la Juventus resta solido, anche grazie alla fiducia e alla stima che Luciano Spalletti ha dimostrato nei suoi confronti. L’allenatore lo considera un punto centrale del progetto tecnico, fattore che potrebbe risultare decisivo nella scelta finale del giocatore. Il Milan resta alla finestra, ma la strada appare in salita.