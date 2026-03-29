Parisi torna sulla simulazione di Como: "Accade tutte le domeniche, ma non sono stato d'esempio"

Fabiano Parisi, intervistato dal Corriere dello Sport - Stadio, è tornato anche sulla simulazione di Como. Queste le dichiarazioni del laterale della Fiorentina: "Vittoria fondamentale, perché affrontavamo una squadra forte e pochissime squadre hanno fatto punti al Sinigaglia. Ah, il caso della mia simulazione? Episodi del genere nel calcio ci sono tutte le domeniche, poi ovviamente i social amplificano, ma io penso a giocare e a concentrarmi sul presente. Comunque non sono stato d’esempio e mi è servito di lezione".

La conversazione si è spostata poi sui compagni di squadra più sottovalutati, almeno a detta di Parisi: "Penso a Mandragora centrocampista che fa tanti gol, ma anche a Ndour. E poi dico Ranieri, che è stato fuori per un periodo: bravissimo a rimanere concentrato".