Monza, Birindelli: "Ivan Juric riesce a trasmetterci sempre la sua cattiveria agonistica"
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Paolo Lora Lamia
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Oggi alle 14:38Serie A
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31.10.2026 14:38Serie A
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Il difensore del Monza Samuele Birindelli ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida contro il Bologna valevole per la 10^ giornata di Serie A.
Come vi siete caricati?
"Come sempre, anche grazie al mister. Sappiamo il campionato che dobbiamo fare, Bologna squadra forte e dovremo essere perfetti per portare a casa il risultato".
Come vi carica Juric?
"Riesce a trasmetterci la sua cattiveria agonistica tutti i giorni".
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