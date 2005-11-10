Varela non si ferma più: Monza avanti al Dall'Ara contro il Bologna. 0-1 al 6'
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Lorenzo Di Benedetto
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Oggi alle 15:08Serie A
autore Lorenzo Di Benedetto
31.10.2026 15:08Serie A
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Ancora Gustavo Varela. Nono gol in campionato nelle prime dieci giornate per l'attaccante portoghese e Monza in vantaggio al Dall'Ara contro il Bologna. Calcio di rigore assegnato per un fallo di Theate su Dany Mota e trasformazione perfetta con il piatto destro per il capocannoniere della Serie A che ha dunque sbloccato il risultato dopo appena 6 minuti.
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