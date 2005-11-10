Monza, Juric: "Concesso un gol grave. Ci manca senso del pericolo, questione di gioventù"

Ivan Juric, allenatore del Monza, dopo la sconfitta interna contro il Napoli è intervenuto al microfono di DAZN: "Primo tempo ottimo, partenza del secondo buona, sulla scia del primo, poi abbiamo regalato il secondo e il terzo gol. Il secondo è grave, clamoroso, ma anche sul terzo dovevamo gestire noi palla e non concedere il calcio d'angolo. Ci manca il senso di pericolo. Come dice il mio amico Milanetto, è questione di gioventù. Non diamo tanta importanza ai piccoli particolari e oggi contro una grande squadra l'abbiamo pagata cara".

Oggi Varela ha fatto un altro step?

"Cresce perché lavora, perché vede le cose che non fa bene e può migliorare. In settimana lavora come un matto e poi arriva la partita e io ritrovo le cose su cui lavoriamo in allenamento, come ad esempio il doppio passo e l'andare sul sinistro. Ha margini di miglioramento allucinanti. E' un ragazzo apposto, umile, speriamo che continui così".

Come ha visto Colombo e Ondoa in mezzo al campo?

"A Colombo devo fare i complimenti, mi è piaciuto molto. Ha avuto problemi di schiena, ora ha cominciato ad allenarsi bene, con regolarità, l'ho visto bene e l'ho buttato dentro. Ha fatto bene tutta la partita. Ondoa mi piace tanto perché lavora bene. A volte commette qualche ingenuità, ma io sono con lui e gli darò altre partite. Ci credo in questo ragazzo".