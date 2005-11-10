Monza-Napoli, le formazioni ufficiali: out De Bruyne, c'è Di Lorenzo. Juric sceglie l'ex Ngonge

Il Napoli vuole ripartire dopo il pareggio per 3-3 contro la Roma e tra poco sarà impegnato al Brianteo contro il Monza nella nona giornata di Serie A. Gli azzurri hanno raccolto 11 punti nelle prime otto giornate, con tre vittorie, due pareggi e tre sconfitte, e hanno bisogno di tornare al successo per recuperare terreno in classifica. Massimiliano Allegri non sarà in panchina a causa della squalifica e verrà sostituito dal vice Marco Landucci. Possibili diversi cambi nell'undici iniziale e anche una variazione di modulo, considerando pure il calendario che proporrà successivamente Juventus, Porto e Lazio.

Il Monza si affida al fattore casa: due vittorie consecutive al Brianteo

Il Monza di Ivan Juric arriva invece dalla sconfitta per 3-2 sul campo del Torino e occupa il quindicesimo posto con 7 punti, ottenuti attraverso due vittorie, un pareggio e cinque sconfitte. Il rendimento recente davanti al proprio pubblico rappresenta però un segnale incoraggiante per i brianzoli: nelle ultime due gare casalinghe sono arrivate altrettante vittorie, prima il 2-1 contro il Sassuolo e poi il netto 4-0 sul Cagliari. Il Napoli dovrà quindi interrompere la serie positiva interna del Monza per ritrovare quella vittoria che manca dopo il pareggio contro la Roma e rilanciare la propria corsa in classifica.

Le formazioni ufficiali di Monza-Napoli

Monza (3-4-2-1): Tornqvist; Goglichidze, Lucchesi, Bakoune; Birindelli, Colombo, Foe Ondoa, Mangas; Ngonge, Robinson; Varela

Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Lang