Moreo illude, ma il Pisa manca ancora la prima vittoria: rimonta Torino firmata Simeone-Adams

Un primo tempo da montagne russe, con ben quattro gol: prima i due del Pisa con la prima doppietta in Serie A di Moreo, poi la rimonta in sei minuti per i granata, firmata dalla coppia d'attacco Simeone-Adams. Una ripresa più tranquilla, con i granata che provano a completare il ribaltone e i toscani che reggono malgrado la verve ritrovata dalla squadra di Baroni (espulso sul finale di primo tempo, salterà il derby con la Juventus). All'Olimpico Grande Torino finisce 2-2 una partita divertente, che per poco non vale il primo successo in Serie A del Pisa, al quarto pareggio consecutivo. Prosegue la striscia positiva del Torino: dopo le due vittorie con Napoli e Genoa, arriva il pari.

Moreo firma la prima doppietta in A

La partita si era aperta su ritmi alti e con occasioni da entrambe le parti: prima Adams ha colpito una traversa per il Torino, poi Akinsanmiro ha risposto nello stesso modo per i toscani. Il vantaggio del Pisa è arrivato al 13’, con Moreo abile a superare Paleari con un destro potente, e si è poi consolidato al 29’ su rigore, con lo stesso attaccante freddo dal dischetto dopo un fallo di Casadei su Vural (prima doppietta in Serie A). A quel punto i fischi del pubblico granata contro il presidente Cairo si sono fatti sentire, mentre la squadra di Gilardino sembrava poter gestire agevolmente il doppio vantaggio.

Rimonta granata in 6 minuti

Ma il finale di frazione è stato tutto di marca granata. Al 42’ Simeone ha accorciato con un gol splendido, di rara fattura tecnica, anticipando Canestrelli e infilando Semper. Poi, al 45’+3, la zampata di Adams ha completato la rimonta: controllo, potenza e rete del 2-2 che ha fatto esplodere lo stadio. Un primo tempo ricco di emozioni si chiude così.

Buon Torino, ma niente ribaltone

Il Torino comincia il secondo tempo sulla falsariga di come aveva terminato il primo: all'attacco. Baroni, espulso sul finale di prima frazione e squalificato ora per il derby di sabato prossimo contro la Juventus, manda in campo Ngonge e proprio quest'ultimo va a centimetri dal gol al 50' con una conclusione da fuori area. Più avanti, al fine di completare il ribaltone, i granata cambiano modulo e passano al 3-5-2. Il pallino del gioco resta a Simeone e compagni. Solo nel finale il Pisa accenna una reazione, con Calabresi che prende campo e conclude, trovando però un ottimo riflesso di Paleari. Il belga è il più ispirato della ripresa, si rende pericoloso in un altro paio di occasioni, ma la retroguardia toscana regge. E il 2-2 resiste fino alla fine.