Moreo segna dal dischetto e trova la prima doppietta in Serie A: Torino-Pisa 0-2 al 29'
Prima doppietta in Serie A per Stefano Moreo. L'attaccante del Pisa, dopo aver sbloccato la gara contro il Torino al 13', ha appena raddoppiato le marcature dal dischetto. Calcio di rigore causato da un fallo di Casadei in area su Vural al 29'.
