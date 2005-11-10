L'agente Pastorello: "Juventus una possibilità per Palmisani. Meret? Se il Napoli vorrà..."

Il noto procuratore Federico Pastorello, nell'intervista rilasciata a SportMediaset, ha preso parola per presentare la situazione contrattuale di alcuni suoi assistiti. Tanta curiosità attorno al portiere rivelazione del Frosinone, Lorenzo Palmisani, dopo la prestazione incredibile contro il Como alla quinta giornata di campionato. Come anche per il futuro di Alex Meret, numero uno del Napoli tornato di recente dall'infortunio e in procinto di sfidare i ciociari in Serie A questo sabato.

Palmisani, futuro bianconero?

Di Palmisani si parla tanto della Juventus, che avrebbe già manifestato l'interesse a portarlo a Torino al termine della stagione: "La Juve già quest'estate aveva avuto un approccio, come tanti altri club esteri e anche di Premier League. La Juventus ha avuto un momento che poteva decidere se prenderlo come numero 12 da mettere dietro a Vicario, che sarebbe stata un'opportunità. Ma un ragazzo così giovane e così bravo deve giocare... La Juventus diciamo che è nel pool di possibilità, poi vedremo cosa accadrà".

Meret in scadenza

Poi c'è Meret, in scadenza al termine della stagione con il Napoli e senza un rinnovo firmato per il momento: "Sicuramente daremo apertura per ascoltare delle opportunità che ci saranno. Ma se dovessi scommettere qualcosa, dico che Alex è talmente legato a quell'ambiente che non è escluso che possa restare, ovviamente se il Napoli lo vorrà".