Il Napoli vola e il Toro crolla. Tuttosport: "D’Aversa non fa miracoli"

Il Napoli vola e il Toro crolla. Tuttosport: "D'Aversa non fa miracoli"
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:08Rassegna stampa
Laerte Salvini

Il successo del Napoli e la crisi del Torino dominano la prima pagina di Tuttosport, che racconta una serata favorevole alla squadra di Antonio Conte e amara per i granata. Il titolo scelto dal quotidiano torinese è chiaro: "Napoli, Santos in paradiso. D’Aversa non fa miracoli", con riferimento alla vittoria degli azzurri e alle difficoltà della formazione guidata da Roberto D’Aversa.

La partita si decide con i gol di Santos ed Elmas, che indirizzano il match già nel corso della gara, mentre la rete di Casadei arriva soltanto nel finale e non basta al Torino per riaprire davvero la sfida. Secondo il quotidiano, i granata pagano ancora una volta limiti ormai ricorrenti: errori individuali e fragilità difensiva. Decisivo anche l’errore del portiere Paleari sul primo gol, mentre sul raddoppio la difesa si fa trovare impreparata.

La reazione del Torino arriva tardi e non cambia la sostanza del match. L’occasione più grande capita sui piedi di Adams, che spreca la possibile rete del 2-2. Il Napoli invece festeggia un risultato pesante anche in chiave classifica: gli azzurri consolidano la propria posizione e possono contare anche sui rientri di Anguissa e De Bruyne. Un momento positivo che si riflette anche nell’entusiasmo del Maradona.

Spazio importante in prima pagina anche all’intervista a Fabrizio Ravanelli, che parla della Juventus e del lavoro di Luciano Spalletti. L’ex attaccante bianconero non ha dubbi: "In Spalletti rivedo Lippi". Ravanelli spiega che il tecnico ha le caratteristiche per aprire un ciclo vincente: "Alla Juve può iniziare un nuovo ciclo. È l’uomo giusto, propone grande calcio".

