Damiani promuove Bakola alla Juve: "Carnevali lo conosce, uno dei migliori in circolazione"

Intervistato dai colleghi di TuttoJuve.com, Oscar Damiani ha parlato della formazione bianconera di Luciano Spalletti partendo però dalla lotta per lo scudetto: "L'Inter è sempre la favorita, ma la Juve se la giocherà per i primi posti fino alla fine. Kolo Muani? E' un giocatore che ha qualità tecniche e atletiche importanti, deve solo sbloccarsi. Se fa un gol, poi ne fa dieci di fila".

Infine un commento anche sulla prossima sessione di calciomercato e a cosa può servire alla Juve per rinforzarsi: "Un terzino può essere una possibilità per rinforzare l'organico. La dirigenza saprà senz'altro chi comprare molto meglio di me. Bakola? Secondo me è molto forte, è pronto e Giovanni lo conosce bene. E' uno dei migliori che ci sono in circolazione".