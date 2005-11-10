Damiani promuove Bakola alla Juve: "Carnevali lo conosce, uno dei migliori in circolazione"
Andrea Piras
Intervistato dai colleghi di TuttoJuve.com, Oscar Damiani ha parlato della formazione bianconera di Luciano Spalletti partendo però dalla lotta per lo scudetto: "L'Inter è sempre la favorita, ma la Juve se la giocherà per i primi posti fino alla fine. Kolo Muani? E' un giocatore che ha qualità tecniche e atletiche importanti, deve solo sbloccarsi. Se fa un gol, poi ne fa dieci di fila".
Infine un commento anche sulla prossima sessione di calciomercato e a cosa può servire alla Juve per rinforzarsi: "Un terzino può essere una possibilità per rinforzare l'organico. La dirigenza saprà senz'altro chi comprare molto meglio di me. Bakola? Secondo me è molto forte, è pronto e Giovanni lo conosce bene. E' uno dei migliori che ci sono in circolazione".