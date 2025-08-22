Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Napoli avanti per Hojlund: contatti positivi con l'entourage, lo United apre all'addio

© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 23:15
di Yvonne Alessandro

Il Napoli sta facendo discreti passi avanti nei colloqui per Rasmus Hojlund. L'infortunio di Lukaku (rischia dai 3 ai 4 mesi di stop) ha rovinato i piani della dirigenza azzurra che per questa ragione è tornata sul mercato e proprio sul centravanti danese classe 2003: l'ex Atalanta non ha convinto il Manchester United dopo due anni a Old Trafford e potrebbe partire.

Nella giornata odierna, secondo gli ultimi aggiornamenti di Fabrizio Romano, sono andati in scena colloqui positivi con Hojlund e il suo entourage riguardo ai termini del contratto e il progetto a lungo termine al Napoli. Il club inglese è stato informato dei contatti presi con il giocatore sotto contratto fino al 30 giugno 2028 ed è pronto a concludere il trasferimento qualora il danese di 22 anni e il Napoli trovassero un’intesa di massima.

Secondo le ultime indiscrezioni di TMW, il Napoli sta spingendo per definire l’operazione inserendo l’obbligo di riscatto come da desiderio del giocatore. Mister Antonio Conte ha chiesto a De Laurentiis un rinforzo dopo il ko di Lukaku e Rasmus Hojlund risponde alla domanda. Il nodo dell'operazione è la formula, perché il danese ex Atalanta non vorrebbe essere ceduto in prestito con diritto di riscatto, puntando piuttosto alla certezza di far parte di un progetto a lungo termine.

Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Il Napoli parte in pole, poi l'Inter e il Milan. Juventus e Roma in terza fila, ma attenzione a Bologna, Atalanta e FIorentina, con la Lazio outsider. Bentornata Serie A: la griglia di partenza è servita. E il mercato può ancora fare la differenza
