Napoli, Buongiorno: "Sarà una partita tosta. I 3 punti pesano sempre"
Prima di Napoli-Verona, sfida valida per la 19^ giornata di Serie A Enilive, ad intervenire ai microfoni di DAZN interviene Alessandro Buongiorno, giocatore poco utilizzato, ma che ora ritrova il campo in casa Napoli.
"Sarà una partita tosta e intensa. Dobbiamo vincere i duelli per poter gareggiare alla pari" - esordisce -.
"Abbiamo tanti impegni e dovremo fare qualche rotazione per essere sempre pronti in ogni competizione - continua -. Dobbiamo fare tutti bene, perché ci sono tante partite e dobbiamo farci trovare sempre sul pezzo ed a disposizione del mister".
In conclusione: "Noi guardiamo a noi stessi ed i 3 punti sono sempre fondamentali, esattamente come quelli della prossima contro l'Inter".
