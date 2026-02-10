Napoli-Como, le formazioni ufficiali: Giovane con Vergara dal 1', Fabregas stupisce

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Napoli-Como, match valido per i quarti di Coppa Italia e in palio c'è la semifinale contro l'Inter. Lato Antonio Conte, difesa a tre composta da Beukema-Rrahmani-Juan Jesus (la prossima di campionato non ci sarà perché squalificato), sul binario destro invece c'è Mazzocchi e non Gutierrez adattato, con Olivera sull'out sinistro, mentre Lobotka in regia insieme ad Elmas causa scelte forzate e assenti. Vergara alla settima presenza di fila con Giovane dal 1', Hojlund il riferimento offensivo.

Fabregas invece ripropone il sistema di gioco senza centravanti, ancora Nico Paz falso nueve a ruotare insieme a Baturina, ma sorpresa largo a destra con Addai e Caqueret sulla trequarti. Perrone in cabina di regia con Sergi Roberto al suo fianco linea mediana, coppia di centrali Ramon-Diego Carlos (il brasiliano scalza Kempf) mentre Smolcic-Valle sui binari laterali.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotoka, Elmas, Olivera; Vergara-Giovane; Hojlund.

A disposizione: Meret, Contini, Gutierrez, Buongiorno, Lukaku, Politano, Alisson Santos, Spinazzola, Prisco, De Chiara.

Allenatore: Antonio Conte.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Sergi Roberto, Perrone; Addai, Caqueret, Baturina; Nico Paz.

A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Kempf, Morata, Douvikas, Lahdo, J.Rodriguez, Moreno, Kuhn, Vojvoda, Pisati, Da Cunha, Van der Brempt.

Allenatore: Cesc Fabregas.