Napoli, Giovane: "La mia vita è cambiata, sono tranquillo e felice di essere qui"
Giovane, attaccante del Napoli ha parlato a SportMediaset prima della sfida contro il Como in Coppa Italia. Le sue parole: "Sono tranquillo, sono appena arrivato. E' una grande emozione, la mia vita è cambiata. Sto parlando bene italiano e mi aiuta perché è importante. Sono felice".
Il tuo idolo è Ronaldo?
"Sì, è il migliore calciartore del mondo. Guardo i suoi video perché è grande, e da bambino con l'Inter lo guardavo sempre. Faceva tutto benissimo".
