Tudor ha raggiunto oggi Londra: domani inizierà la sua avventura al Tottenham

Il Tottenham ha scelto Igor Tudor come nuovo allenatore del club. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il tecnico croato è partito oggi per raggiungere Londra e iniziare la sua nuova avventura con gli Spurs lunedì. Dopo la parentesi non troppo positiva alla Juventus, è pronto a rimettersi in gioco e a cercare di risollevare la squadra inglese, attualmente agli ottavi di Champions, ma anche al 16° posto in Premier League.

Tudor, che è già stato ufficializzato, ha parlato così al sito ufficiale del Tottenham, facendo trasparire tutta la sua felicità per il nuovo incarico: "È un onore entrare a far parte di questo club in un momento importante. Sono consapevole della responsabilità che mi è stata affidata e il mio obiettivo è chiaro: portare maggiore costanza nelle nostre prestazioni e competere con convinzione in ogni partita".