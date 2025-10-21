Napoli, Conte conferma Lucca: "Grande opportunità, sta cercando di alzare il livello"

Il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match di Champions League contro il PSV.

McTominay ha detto sì.

"McTominay gioca, va benissimo così".

Grande occasione per Lucca?

"Chi ha la possibilità di giocare dall'inizio deve dare segnali importanti. Lorenzo sta cercando di alzare il livello, Hojlund è meglio non rischiarlo. E' una grande opportunità per Lorenzo, per dare continuità alla partita col Torino. E' importante dare delle risposte".

La chiave di questa partita?

"Sarà importante l'approccio: affrontiamo una squadra forte, contro cui non è facile giocare e che l'anno scorso ha vinto il campionato. In base alla partita faremo delle scelte nel secondo tempo, se rinforzare delle zone o altre".