Napoli, Conte sul gol annullato a Hojlund: "Cosa deve fare? Amputarsi il braccio?"

Il Napoli protesta per due episodi nel match contro l'Hellas Verona: il rigore assegnato agli scaligeri per un tocco di mano di Buongiorno e il gol annullato a Hojlund per lo stesso motivo. E protesta anche Antonio Conte, che nel post-partita si è espresso così al microfono di Dazn:

"Per come si era messa partita potevamo anche perdere la partita - esordisce -. Nel primo tempo potevamo fare meglio, anche se gli episodi ci hanno danneggiato. Potevano ammazzare chiunque, ma siamo stati bravi a reagire, avendo la forza giusta per andare a pareggiarla. Ci è stato annullato il gol di Hojliund che non so dove avrebbe dovuto avere quel braccio. Valutazioni soggettive di chi c'è al VAR, bisogna accettarle e le accettiamo.

Che deve fare con quel braccio? Deve amputarlo? Diventa difficile, ma andiamo avanti. Dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo, solo elogi per i ragazzi visto il periodo e con quanti calciatori lo stiamo facendo".