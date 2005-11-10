Modena, Ambrosino: "Vorrei fare più gol possibile. Con Galloppa potrò crescere ancora"

“Quest’anno il gol più bello è senza dubbio quello contro il SudTirol a Bolzano”, l’attaccante del Modena Giuseppe Ambrosino ha parlato così ai microfoni di Futuro Gialloblù rispondendo ai bambini del settore giovanile del club emiliano: “L’esordio in Champions League? Ero molto ansioso, non sapevo sarei entrato, non era previsto. Ma quando il mister mi ha chiamato e sono entrato in campo, devo dire di aver provato un’esperienza bellissima”.

Spazio al presente con il Modena

Il classe 2003 poi si sofferma sul presente: “Ora al Modena mi trovo benissimo, già dallo scorso anno, grazie a tutti i compagni, alla società, alle persone. - prosegue come si legge sul Resto del Carlino - Sto bene con loro ed è una cosa che consiglio anche a voi più giovani, create gruppo e provate a stare bene insieme”. E svela che la sua esultanza è nata grazie al capo della sicurezza del club che nel corso del ritiro gli ha suggerito di festeggiare in quel modo. Infine un passaggio sugli obiettivi: “Vorrei fare più gol possibili, poi vediamo a fine anno come va”.

Sugli allenatori

Ambrosino infine si sofferma sugli allenatori che ha avuto in carriera: “ Tra gli allenatori che mi hanno dato di più c’è Vivarini a Catanzaro, lui mi ha lanciato. Poi, Antonio Conte. Lui qualcosa te lo dà per forza. E quest’anno con Galloppa ho un ottimo rapporto e anche lui potrà farmi crescere”.