I talenti della Serie B: i giocatori del Modena che possono arrivare in Serie A

I classe 2002 Daniel Tonoli e Alessandro Bianco oltre al più giovane Giuseppe Ambrosino. In casa Modena sono loro i tre calciatori che sembrano più pronti per il salto di categoria nel prossimo futuro. Nelle schede che seguono ripercorriamo caratteristiche, numeri e percorso dei due talenti di Serie B che possono diventare protagonisti nella massima serie. Ecco chi sono e perché vale la pena seguirli.

Daniel Tonoli

Nato il: 22/08/2002

Luogo di nascita: Clusone

Ruolo: difensore centrale

Partite: 6 (cinque in campionato, una in Coppa Italia)

Club proprietario del cartellino: Modena

Profilo – Gli inizi sono nella Virtus Bergamo dove neanche diciottenne colleziona 17 presenze in Serie D, poi l’approdo nelle giovanili dell’Inter prima di una nuova avventura nel club in cui è nato e poi il salto di qualità alla Pergolettese. In Serie C si mette in mostra anche per le sue doti offensive (9 gol nel 2024/25) e approda al Modena dove diventa immediatamente un punto fermo della retroguardia agendo sia da centrale sia da terzino destro e si conferma letale sui piazzati con 5 reti. In estate le prime sirene dalla Serie A (Genoa, Torino e Inter) che però non si concretizzano, ma per il centrale difensivo l’appuntamento appare solo rimandato.

Alessandro Bianco

Nato il: 01/10/2002

Luogo di nascita: Torino

Ruolo: centrocampista

Partite: 6 (cinque in campionato, una in Coppa Italia)

Club proprietario del cartellino: Modena

Profilo – Nel passato del centrocampista la Serie A c’è già stata: prima con la Fiorentina, club in cui è cresciuto e con cui ha esordito anche in Europa, e poi con il Monza dove è stato titolare per un anno intero. Nel mezzo una prima esperienza positiva in Serie B con la Reggiana. Per trovare spazio nella passata stagione Bianco è però dovuto migrare in Grecia per giocare con il PAOK Salonicco che in estate l’avrebbe voluto trattenere prima del sorpasso emiliano. In gialloblù il calciatore è diventato subito un perno della formazione di Galloppa che solo all’esordio ha rinunciato a lui per 9’. Può giocare sia nella linea a tre, come mezzala, sia in una mediana a due essendo dotato di ottimo senso della posizione e capacità di impostare il gioco grazie alla sua tecnica.

Giuseppe Ambrosino

Nato il: 10/09/2003

Luogo di nascita: Procida

Ruolo: attaccante

Partite: 6 (cinque in campionato, una in Coppa Italia)

Club proprietario del cartellino: Napoli

Profilo – Cresciuto nel Napoli, con cui è ancora tesserato, Ambrosino ha assaggiato la Serie B in più occasioni con risultati altalenanti: a Como trovò poco spazio così come a Cittadella, mentre a Catanzaro e Frosinone le cose andarono in maniera diversa tanto che inizialmente il club partenopeo lo trattenne con sé. A gennaio poi il prestito al Modena che in estate lo ha fortemente rivoluto per affidargli le chiavi dell’attacco. Nonostante un fisico importante il classe 2003 sa destreggiarsi anche come seconda punta o trequartista alle spalle di un altro centravanti, ma il suo ruolo è quello di punta centrale capace di giocare anche per la squadra, già due gli assist quest’anno, oltre che per se stesso.