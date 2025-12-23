Doppietta di Neres, La Repubblica celebra: "Supercoppa al Napoli"

L'uomo di copertina, David Neres, con una doppietta fiammante nella finale contro il Bologna ha consegnato nelle mani di Antonio Conte il secondo e ultimo trofeo del 2025 prima dell'anno nuovo. "Supercoppa al Napoli", la prima pagina de La Repubblica, che pone l'accento sulla prestazione sontuosa degli azzurri dopo quel brutale passaggio a vuoto in campionato nella stagione corrente.

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato nel post-partita per applaudire squadra e Conte: "Avevate qualche dubbio su Conte? Abbiamo perso 2-0 a Bologna, qui abbiamo pareggiato i conti con la differenza che questa è una competizione diversa. Mi dispiace per Saputo, li aspettiamo comunque a Napoli per il gioco della verità".

Mentre Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha dichiarato al termine della finale: "Sicuramente chi vince alla fine rimane, due anni fa il Napoli aveva perso la finale di Supercoppa contro l'Inter però in pochi se lo ricordano. Ai ragazzi ho detto che abbiamo fatto un bellissimo percorso, abbiamo vinto la semifinale contro una grande squadra come il Milan però nel calcio alla fine conta chi vince. Nessuno va a guardare chi era la finalista, lo dice uno che ne ha perse tante da calciatore ma anche da allenatore e quelle mi hanno reso molto cattivo da questo punto di vista. Quando perdi sicuramente la cattiveria aumenta e cerchi di non rivivere quei momenti che sono brutti perché sai benissimo di arrivare in finale dopo un grande percorso però poi devi mettere la ciliegina. Devo fare i complimenti al Bologna che ormai è una realtà del calcio italiano, è stato un avversario molto competitivo".