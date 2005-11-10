Morte Tinto Brass, c'è il ricordo di De Laurentiis: "Con lui e sua moglie cene indimenticabili"

E' venuto a mancare quest'oggi il regista Tinto Brass all'età di 93 anni, considerato il maestro del cinema erotico italiano. L'uomo eraq legato da un rapporto di amicizia - oltre che di lavoro avendo avuto collaborazioni cinematografiche - con Aurelio De Laurentiis e la sua famiglia, per questo il patron del Napoli lo ha voluto ricordare attraverso i propri social.

Attraverso un messaggio pubblicato sul proprio profilo X, il patron azzurro ha ripercorso alcune tappe della carriera del regista, soffermandosi anche sui ricordi personali condivisi con lui e con la prima moglie Tinta. "Tinto Brass è stato un vero protagonista del cinema d'avanguardia - si legge sul tweet di ADL - con "L'urlo" e "Nero su bianco", realizzati per la famiglia De Laurentiis. Dopo qualche commedia, ha realizzato il discusso "Caligola" per poi passare definitivamente al genere erotico d’autore con "La chiave"".

E ancora: "Abbiamo condiviso una lunga amicizia con lui e con la prima moglie Tinta, una Cipriani doc, che nella sua locanda a Torcello aveva ospitato Hemingway e altri illustri personaggi. Quando si lavorava con Tinto lei, cuoca straordinaria, ci regalava delle cene indimenticabili. A tutta la famiglia Brass la mia più sincera vicinanza".