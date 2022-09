Napoli, Demme è pienamente recuperato: sabato col Torino scatta l'esordio stagionale?

Contro il Torino saranno out Politano e Osimhen, infortunati, ma Spalletti potrà contare su un rientro importante. Come scrive La Gazzetta dello Sport, Demme ha recuperato la condizione fisica dopo il recupero clinico e sarà quindi a disposizione per il Torino: una pedina in più su cui contare per Spalletti che cerca ancora un “vice Lobotka” (dopo aver provato con Ndombele). Così sabato il centrocampista tedesco potrebbe fare il suo esordio stagionale.