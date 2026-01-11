Live TMW Napoli, DI Lorenzo: "Contenti per il pari, partita solida. Non commento l'arbitraggio"

Nel post partita di Inter-Napoli è intervenuto il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo

Sei fiero della squadra?

"Sì, abbiamo fatto una partita solida e siamo rimasti concentrati. Siamo contenti per questo pareggio perchè è arrivato dopo due volte in cui siamo andati in svantaggio"

Cosa pensi del rigore?

"Non commento l'operato dell'arbitro. La squadra è rimasta in partita e poi è stata premiata con il pari, poi abbiamo anche cercato di vincerla. La sensazione era che si potesse sfruttare qualche situazione vantaggiosa. Ora pensiamo alla prossima".

Sai cos'ha detto Conte sull'espulsione?

"Questo non lo so. Sono cose che succedono. Era una partita importante contro un avversario forte. Guardiamo avanti alla prossima".

Qual è l'obiettivo del Napoli?

"L'obiettivo è quello di migliorarci. In Champions dobbiamo fare più punti possibili. In campionato dobbiamo stare attaccati e non dobbiamo lasciare punti per strada ed essere lì davanti con tutte le altre. Sarà un campionato combattuto".