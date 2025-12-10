Napoli, Di Lorenzo: "Non guardiamo la classifica, per la qualificazione è tutto aperto"

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, è intervenuto ai microfoni di Prime Video al termine della gara di Champions League contro il Benfica: "Ci sarà tempo per analizzarla col mister, ci dispiace perché volevamo fare un altro tipo di partita. C'è mancata un po' di energia, ma dobbiamo guardare avanti per prenderci i punti che mancano per andare avanti nelle prossime due partite. Abbiamo fatto 4-5 gare intense e oggi siamo arrivati non stanchi, ma un po' meno brillanti".

Cosa non ha funzionato?

"Vedremo con l'allenatore, se abbiamo perso non abbiamo fatto le cose fatte bene e capiremo dove migliorare".

Come ci si riprende?

"Ci sono ancora due partite, la classifica la vedremo alla fine: è ancora tutto aperto".