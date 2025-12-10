Napoli, Di Lorenzo: "Non guardiamo la classifica, per la qualificazione è tutto aperto"
TUTTO mercato WEB
Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, è intervenuto ai microfoni di Prime Video al termine della gara di Champions League contro il Benfica: "Ci sarà tempo per analizzarla col mister, ci dispiace perché volevamo fare un altro tipo di partita. C'è mancata un po' di energia, ma dobbiamo guardare avanti per prenderci i punti che mancano per andare avanti nelle prossime due partite. Abbiamo fatto 4-5 gare intense e oggi siamo arrivati non stanchi, ma un po' meno brillanti".
Cosa non ha funzionato?
"Vedremo con l'allenatore, se abbiamo perso non abbiamo fatto le cose fatte bene e capiremo dove migliorare".
Come ci si riprende?
"Ci sono ancora due partite, la classifica la vedremo alla fine: è ancora tutto aperto".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Fabrizio Biasin Inter: l’imprevedibile gestione Chivu. Milan: Rabiot, l’uomo che non c’era. Juve: l’ombra azzurra su Spalletti. Napoli: la McLaren di Adl. E due parole su Milan-Como, i simulatori, Fabregas…
Le più lette
1 Inter: l’imprevedibile gestione Chivu. Milan: Rabiot, l’uomo che non c’era. Juve: l’ombra azzurra su Spalletti. Napoli: la McLaren di Adl. E due parole su Milan-Como, i simulatori, Fabregas…
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Pronostico Celta Vigo-Bologna, rossoblù all'assalto: vincere per avvicinare la qualificazione diretta
Calcio femminile