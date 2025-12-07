Napoli, Di Lorenzo: "Periodo difficile ormai alle spalle, il gruppo ha risposto alla grande"

Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo commenta così ai microfoni di DAZN la vittoria per 2-1 nel big match contro la Juventus: "Fa piacere, anche stasera abbiamo fatto una bella partita: intensa e con grande ritmo, come ci chiede il mister. Sono contento anche per Hojlund, che stasera ha segnato due gol ma ci dà una grandissima mano in tutte le partite. Nelle difficoltà viene fuori il gruppo, è stato un periodo difficile ma abbiamo risposto alla grande e siamo contenti".