Napoli in difficoltà? ADL darà una mano ad Allegri col mercato: due i rinforzi necessari

Napoli in difficoltà? ADL darà una mano ad Allegri col mercato: due i rinforzi necessariTMW
Pierpaolo Matrone
Il Napoli guarda già al mercato di gennaio per apportare alcuni correttivi alla rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Le difficoltà emerse in questi primi mesi di stagione hanno evidenziato alcune carenze strutturali, sulle quali la società potrebbe intervenire durante la sessione invernale. Il presidente Aurelio De Laurentiis sarebbe disponibile ad assecondare le richieste dell'allenatore, con l'obiettivo di rafforzare l'organico e offrire maggiori alternative in vista della seconda parte del campionato.
Napoli, le priorità per gennaio: una prima punta e una mezz'ala
Le principali valutazioni riguarderebbero soprattutto attacco e centrocampo. In particolare, il Napoli potrebbe orientarsi verso l'acquisto di una prima punta, per ampliare le soluzioni offensive, e di una mezz'ala, così da garantire maggiore profondità al reparto centrale. Due possibili innesti che permetterebbero ad Allegri di avere più opzioni nella gestione degli impegni stagionali.
De Laurentiis e Allegri, disponibilità a rinforzare la rosa
La volontà sarebbe dunque quella di non lasciare irrisolte le criticità riscontrate finora. Le scelte definitive dipenderanno dalle opportunità che offrirà il mercato, ma la disponibilità della proprietà a intervenire rappresenta un segnale importante. Il Napoli potrebbe quindi presentarsi alla ripresa dopo la finestra invernale con un organico più completo e maggiori alternative per Allegri.