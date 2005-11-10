Da Fiskerstrand a Bugeja, la Top11 della sesta giornata di Serie A Women
Tommaso Maschio
Dopo la sesta giornata di Serie A Women la Figc ha annunciato la solita Top11 del campionato che vede Roma, Fiorentina e Inter che fanno il pieno con tre giocatrici a testa nella formazione: le difenditrici Ottey e Oliviero e la centrocampista Giugliano per la capolista, le centrocampista Tomasevic e Glionna e l’attaccante Bugeja per le nerazzurre infine la portiera Fiskerstrand, la centrocampista Bredgaard e l’attaccante Hurtig per le viola. A completare l’undici di giornata ci sono infine Salvai della Juventus e Distefano del Parma.-
L’undici tipo della sesta giornata (3-4-3)
Fiskerstrand (Fiorentina); Ottey (Roma), Salvai (Juventus), Oliviero (Roma); Bredgaard (Fiorentina), Tomasevic (Inter), Giugliano (Roma), Glionna (Inter); Distefano (Parma), Hurtig (Fiorentina), Bugeja (Inter).
La sesta giornata di Serie A Women
Como 1907-Roma 0-4
33' Oliviero, 42' Rieke, 66' Pilgrim, 90' Giugliano
Milan-Inter 0-3
57' [rig.] e 83' [rig.] Bugeja, 67' Glionna
Juventus-Sassuolo 2-1
20 Clelland (S), 72' Redondo (J), 77' Salvai (J)
Parma-Como Women 1-0
61' Distefano
Ternana Women-Fiorentina 0-4
27' e 62' Hurtig, 45+2' Bredgaard, 90' Cerrato
Lazio-Napoli Women 0-0
La classifica da di Serie A Women
Roma 18
Inter 16
Como 1907 11
Fiorentina 10
Juventus 9
Como Women 8
Ternana Women 7
Milan 6
Parma 5
Napoli Women 5
Lazio 3
Sassuolo 2