Da Fiskerstrand a Bugeja, la Top11 della sesta giornata di Serie A Women

Dopo la sesta giornata di Serie A Women la Figc ha annunciato la solita Top11 del campionato che vede Roma, Fiorentina e Inter che fanno il pieno con tre giocatrici a testa nella formazione: le difenditrici Ottey e Oliviero e la centrocampista Giugliano per la capolista, le centrocampista Tomasevic e Glionna e l’attaccante Bugeja per le nerazzurre infine la portiera Fiskerstrand, la centrocampista Bredgaard e l’attaccante Hurtig per le viola. A completare l’undici di giornata ci sono infine Salvai della Juventus e Distefano del Parma.-

L’undici tipo della sesta giornata (3-4-3)

Fiskerstrand (Fiorentina); Ottey (Roma), Salvai (Juventus), Oliviero (Roma); Bredgaard (Fiorentina), Tomasevic (Inter), Giugliano (Roma), Glionna (Inter); Distefano (Parma), Hurtig (Fiorentina), Bugeja (Inter).

La sesta giornata di Serie A Women

Como 1907-Roma 0-4

33' Oliviero, 42' Rieke, 66' Pilgrim, 90' Giugliano

Milan-Inter 0-3

57' [rig.] e 83' [rig.] Bugeja, 67' Glionna

Juventus-Sassuolo 2-1

20 Clelland (S), 72' Redondo (J), 77' Salvai (J)

Parma-Como Women 1-0

61' Distefano

Ternana Women-Fiorentina 0-4

27' e 62' Hurtig, 45+2' Bredgaard, 90' Cerrato

Lazio-Napoli Women 0-0

La classifica da di Serie A Women

Roma 18

Inter 16

Como 1907 11

Fiorentina 10

Juventus 9

Como Women 8

Ternana Women 7

Milan 6

Parma 5

Napoli Women 5

Lazio 3

Sassuolo 2