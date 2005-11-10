Uno del Milan, uno del Napoli, due della Juve. A Mancini resta un solo vero blocco

Nella conferenza stampa di ieri che ha inaugurato il raduno di Coverciano il commissario tecnico della Nazionale s'è soffermato a più riprese anche sul momento del calcio italiano. "No - ha detto - non ho il gruppo più giovane di sempre perché in Serie A è cambiato qualcosa. La situazione mi sembra grossomodo la stessa", l'analisi di un commissario tecnico che ha attinto una parte cospicua della difesa dalla Premier League e si ritrova con tanti calciatori che si sono ritrovati sul campo insieme per la prima volta solo in queste ore. Succede perché questo è senza dubbio periodo di esperimenti, ma anche perché è quasi impossibile fare altrimenti. Dove sono i blocchi che da sempre hanno fatto le fortune della nostra Nazionale?

L'ammissione di Mancini

Il problema non nasce ieri, ma è presente anche oggi. "Storicamente Juve, Inter e Milan davano un blocco alla Nazionale e questo rendeva il lavoro del CT un po' più semplice. Però proprio per questo motivo noi andiamo a cercare giocatori in giro, anche un po' più giovani. Avere un blocco di una squadra o dell'altra che giocano insieme in Champions è sicuramente un vantaggio", ha detto Mancini che poi ha aggiunto: "Nella Juventus l'unico italiano che gioca continuità è Vicario. Nel Milan gioca un po' Cissè e un po' Bartesaghi". Di questi tre giocatori due sono in ritiro e uno in Under 21. Della Juve c'è anche quel Federico Gatti chiamato in extremis che però in bianconero è tutt'altro che un titolare.

C'è solo il blocco Inter

A questo giro anche il Napoli ha portato un solo giocatore: Antonio Vergara. Ce ne sono tre dell'Atalanta ma tra portiere di riserva e centravanti che fa fatica anche a Bergamo in campo contro la Francia al massimo ci sarà Scalvini. E allora a questa squadra non resta che il blocco dell'Inter, quello che c'era anche nei mesi passati e che oggi è presente con Dimarco, Bastoni, Barella e Pio Esposito. Quattro giocatori, nemmeno tantissimi. Ma comunque la squadra che a questo giro ha fornito più giocatori al CT Mancini.