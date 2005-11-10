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Longo: "Como ko? Inter superiore ma può capitare giocando ogni tre giorni"

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Daniele Petroselli
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Daniele Petroselli
Oggi alle 19:22Altre Notizie
09.11.2026 19:22Altre Notizie
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Mister Moreno Longo è stato ospite della radio di Tuttomercatoweb.com, durante Maracanà. E ha detto la sua sulla giornata di Serie A: "Sicuramente abbiamo davanti una bagarre per ritagliarsi uno spazio importante. C'è stato questo Inter-Como che ha fatto emergere ancora la forza dell'Inter, ma dietro una Roma che ha risposto presente e una Lazio che ha fatto punti in uno scontro diretto. E' un equilibrio bello".

Come ne esce il Como dal ko con l'Inter?
"Non ne esce ridimensionato, fa parte della crescita. Non è semplice giocare così tante partite ravvicinate, sono giocatori che devono abituarsi a performare così. Stanno facendo un percorso. Quando competi su più campi capisci le difficoltà. E' esperienza che sta facendo e questo la porterà a crescere ancora. Capisco che nei 90' l'Inter ha manifestato una superiorità netta, ma quando giochi ogni tre giorni capita di poter sbagliare una partita. L'Inter ha sbagliato il derby, quando ti mancano le energie nervose è così. Credo sia arrivato scarico il Como a questa partita. Per competere con l'Inter questo Como deve essere al 100%. E' vero, ci si aspettava di più e ha sbagliato la partita, ma fare questo percorso come stanno facendo non è così scontato".

E che ne pensa del Milan al quarto posto?
"Normale che oggi sia la Roma la più accreditata per affrontare l'Inter ma non escludo il Milan, che sta dimostrando di avere qualità importanti. Oggi manca Ramos, in una squadra che sta crescendo e mostra ottime cose. Oggi un centravanti, se vuoi raggiungere risultati importanti, devi averlo. Vedi Malen, che ha trasformato la Roma. Credo che se il Milan troverà la quadra davanti, non è completamente da escludere".

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