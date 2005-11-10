Como, ko con l'Inter ma ancora in corsa per lo Scudetto? Il parere degli ospiti

Il ko contro l'Inter sembra di nuovo ridimensionare le ambizioni da titolo per il Como. Ma è davvero così? Ecco cosa hanno detto gli opinionisti della radio di Tuttomercatoweb.com.

Stefano Impallomeni: "E' bello, ti conquista, ma poi ti fa pensare se può vincere qualcosa. Ho dei grandissimi dubbi quest'anno, magari nei prossimi anni ma quest'anno no".

Daniele Garbo: "Ad inizio dicevamo che il Como avrebbe fatto fatica a conciliare il doppio imoegno, mentre invece ora sta andando benissimo in Champions League, mentre in campionato il cammino è più difficile".

Massimo Bonanni: "Non è una sentenza, ma dico che arriverà quarto dietro a Inter, Roma e Napoli. Il Como rimarrà dentro quella lotta. Ha speso 450 mln in questi ultimi anni per crearsi una squadra che sta facendo bene, ha il centravanti più forte, anche in prospettiva, ossia Douvikas. Ad oggi però non è pronto per vincere qualcosa".

Massimo Orlando: "Il Como non esce ridimensionato dal ko. Ha trovato un'Inter che ha avuto l'approccio giusto. E poi ci sono le squadre che soffri di più e l'Inter è una di queste. Deve solo trarre la conclusione che c'è un percorso da fare".

Gianni Bezzi: "Fabregas ha detto giustamente che c'è solo da imparare. Il Como in questo momento è quinto, a un punto dal Milan, quindi direi che al momento può dare fastidio lì davanti, ma per lo scudetto no".

Simone Braglia: "Più che pancia piena per l'Europa, credo abbia preso una bella lezione. E' un po' come la partita di Frosinone, è una squadra giovane e non ancora pronta per certi traguardi. Ha qualità innumerevoli e farà un grande campionato però".

Moreno Longo: "Non ne esce ridimensionato, fa parte della crescita. Non è semplice giocare così tante partite ravvicinate, sono giocatori che devono abituarsi a performare così. Stanno facendo un percorso. Quando competi su più campi capisci le difficoltà. E' esperienza che sta facendo e questo la porterà a crescere ancora".

Federico Bertone: "Sono rimasto deluso dalla sfida con l'Inter ma le aspettative sul Como forse sono troppo elevate. Ancora non la considero in grado di poter lottare per lo Scudetto. Però mi aspettavo che facesse la sua partita. Non c'è stata partita e questo è stato sconcertante. E' stata lontanissima da quello che ha fatto vedere. E' un po' come l'Atalanta di Gasperini. Può essere che l'Inter sia la bestia nera".