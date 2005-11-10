Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

Como, ko con l'Inter ma ancora in corsa per lo Scudetto? Il parere degli ospiti

TMW Radio
Daniele Petroselli
autore
Daniele Petroselli
Oggi alle 18:15Altre Notizie
09.11.2026 18:15Altre Notizie
Fonti preferite
La sconfitta di San Siro contro i nerazzurri sa molto di nuova lezione a Fabregas e soci, che vogliono lottare già quest'anno per il titolo
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Maracanã
Ascolta il podcast
Maracanã
00:00
/
00:00

Il ko contro l'Inter sembra di nuovo ridimensionare le ambizioni da titolo per il Como. Ma è davvero così? Ecco cosa hanno detto gli opinionisti della radio di Tuttomercatoweb.com.

Stefano Impallomeni: "E' bello, ti conquista, ma poi ti fa pensare se può vincere qualcosa. Ho dei grandissimi dubbi quest'anno, magari nei prossimi anni ma quest'anno no".

Daniele Garbo: "Ad inizio dicevamo che il Como avrebbe fatto fatica a conciliare il doppio imoegno, mentre invece ora sta andando benissimo in Champions League, mentre in campionato il cammino è più difficile".

Massimo Bonanni: "Non è una sentenza, ma dico che arriverà quarto dietro a Inter, Roma e Napoli. Il Como rimarrà dentro quella lotta. Ha speso 450 mln in questi ultimi anni per crearsi una squadra che sta facendo bene, ha il centravanti più forte, anche in prospettiva, ossia Douvikas. Ad oggi però non è pronto per vincere qualcosa".

Massimo Orlando: "Il Como non esce ridimensionato dal ko. Ha trovato un'Inter che ha avuto l'approccio giusto. E poi ci sono le squadre che soffri di più e l'Inter è una di queste. Deve solo trarre la conclusione che c'è un percorso da fare".

Gianni Bezzi: "Fabregas ha detto giustamente che c'è solo da imparare. Il Como in questo momento è quinto, a un punto dal Milan, quindi direi che al momento può dare fastidio lì davanti, ma per lo scudetto no".

Simone Braglia: "Più che pancia piena per l'Europa, credo abbia preso una bella lezione. E' un po' come la partita di Frosinone, è una squadra giovane e non ancora pronta per certi traguardi. Ha qualità innumerevoli e farà un grande campionato però".

Moreno Longo: "Non ne esce ridimensionato, fa parte della crescita. Non è semplice giocare così tante partite ravvicinate, sono giocatori che devono abituarsi a performare così. Stanno facendo un percorso. Quando competi su più campi capisci le difficoltà. E' esperienza che sta facendo e questo la porterà a crescere ancora". 

Federico Bertone: "Sono rimasto deluso dalla sfida con l'Inter ma le aspettative sul Como forse sono troppo elevate. Ancora non la considero in grado di poter lottare per lo Scudetto. Però mi aspettavo che facesse la sua partita. Non c'è stata partita e questo è stato sconcertante. E' stata lontanissima da quello che ha fatto vedere. E' un po' come l'Atalanta di Gasperini. Può essere che l'Inter sia la bestia nera".

Articoli correlati

Immagine news 1
Como, la lezione dell’Inter servirà per crescere ancora
Immagine news 2
Inter, per Bonny problema fisico che lo mette a rischio per la Nazionale: domani gli esami
Immagine news 3
Garbo elogia Palladino: “Ha cambiato il Bologna, troppo sottovalutato anche a Firenze”

Altre notizie Altre Notizie

Oggi
Immagine news 1
18:15 Altre NotizieTMW Radio
TMW RadioComo, ko con l'Inter ma ancora in corsa per lo Scudetto? Il parere degli ospiti
Immagine news 2
17:33 Altre Notizie
Solet e la prima convocazione con la Costa d’Avorio: giovedì può esordire con il Gambia
Immagine news 3
17:04 Altre NotizieTMW Radio
TMW RadioBezzi: "A Napoli per la Lazio punto guadagnato e non occasione persa"
Immagine news 4
16:22 Altre NotizieTMW Radio
TMW RadioBraglia: "Como, altra lezione dopo Frosinone. Non è ancora pronto"
Immagine news 5
11:04 Altre Notizie
Tra suggestione e realtà. Di Cesare allo "Iacovone" per seguire il Taranto: sarà lui il nuovo Ds?
Immagine news 6
06:57 Altre Notizie
Addio a Gabriella Grassi: se ne va un pezzo della storia più romantica della Lazio
Immagine news 7
05:30 Altre Notizie
Oggi in TV, scende in campo la Serie C: Picerno-Bari in chiaro su Rai Sport
Immagine news 8
04:30 Altre Notizie
Le partite di oggi: il programma di lunedì 9 novembre
Immagine editoriale di Enzo Bucchioni
L’Inter annienta il Como. Chivu, che lezione a Fabregas! Milan ok, ma serve un attaccante (Tresoldi?). Juve stop con la Viola, manca un rigore. Allegri incassa la fiducia e Napoli ribolle. Via Lucca e Lang
Primo piano
Immagine top news n.0 Da quando il commissario tecnico fa politica? Quella di Mancini è un’uscita fuori luogo
Immagine top news n.1 Chi è Croci, il talento del 2010 di cui ha parlato oggi il ct Mancini in conferenza stampa
Immagine top news n.2 I motivi dell'esonero di Aquilani al Sassuolo: difesa shock e un attacco che ha perso incisività
Immagine top news n.3 Calò e Chiesa, stessa età ma considerazione totalmente differente da parte del CT
Immagine top news n.4 Vampeta e il videomessaggio per Ronaldinho da un locale di Rio: "Bentornato al migliore al mondo"
Immagine top news n.5 Pau Cubarsì vince il Golden Boy. Il talento del Barcellona trionfa davanti a tre giovani della Serie A
Immagine top news n.6 Oltre 100 milioni di euro per cinque giocatori. Chi sono i più valorizzati da Gattuso alla Lazio
Immagine top news n.7 Calvarese risponde a Rabiot: "Normale la pensi così". La spiegazione su Genoa-Milan
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Gli spunti più interessanti arrivati dalla conferenza stampa di Roberto Mancini
APP TMW
Immagine news podcast n.1 D'Aversa o Montella per il Sassuolo, le altre squadre invece non cambiano. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Cosa pensano i tifosi del Liverpool del possibile addio di Chiesa
Immagine news podcast n.3 Investimenti ma anche programmazione, per un Como sempre più azzurro. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Uno dei migliori colpi degli ultimi anni: Funky Gallo, è rinato Belotti
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Como, ko con l'Inter ma ancora in corsa per lo Scudetto? Il parere degli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Massimo Orlando: "Juve, Spalletti in confusione. E Alajbegovic deve giocare"
Immagine news Serie A n.3 Garbo elogia Palladino: “Ha cambiato il Bologna, troppo sottovalutato anche a Firenze”
Serie A
Immagine box news Serie A Per Rocchi e Marelli era rigore il tocco di Joao Mario. Orsato e un Var che non funziona
Immagine box news Serie A Como, la lezione dell’Inter servirà per crescere ancora
Immagine box news Serie A Il Sassuolo stringe per l'erede di Aquilani, pronto il contratto fino a giugno per D'Aversa
Immagine box news Serie A Parma-Cesena durante la sosta per le Nazionali: organizzata un'amichevole per sabato prossimo
Immagine box news Serie A I numeri senza senso di Alphadjo Cisse al Milan. Da ora sempre titolare: Amorim se lo metta in testa
Immagine box news Serie A Da quando il commissario tecnico fa politica? Quella di Mancini è un’uscita fuori luogo
Serie B
Immagine box news Serie B Catanzaro, Iemmello: "Guardiamo in faccia la realtà. Noi responsabili, io per primo"
Immagine box news Serie B Vicenza, la panchina di Gallo traballa sempre di più. Sondaggio per Sottil
Immagine box news Serie B Lega B al Social Football Summit. Bedin: "Posizione centrale sul tema dell'evoluzione del calcio"
Immagine box news Serie B Vicenza, nessuna scelta è presa, ma Gallo trema. Per l'eventuale cambio, ecco Breda o Castori
Immagine box news Serie B Avellino, D'Agostino dopo il derby di Benevento: "Mai più senza tifosi ospiti una gara così"
Immagine box news Serie B Il Padova saluta Bianchi. Scaduto il mandato dell'Ad, e con esso la sua avventura in Veneto
Serie C
Immagine box news Serie C Il Bari risponde al Comitato dei Garanti: "Fornito un quadro informativo ampio e circostanziato"
Immagine box news Serie C Sassanelli sul Bari: "Impossibile andare avanti col lavoro. De Laurentiis ha tolto la maschera"
Immagine box news Serie C Salernitana in crisi nera. La proprietà valuta la possibilità di mandare la squadra in ritiro
Immagine box news Serie C Sosta nazionali e rinvio delle gare anche in C: slittano Atalanta U23-Pineto e Cerignola-Inter U23
Immagine box news Serie C Arzignano, per Fosu interessi anche dall'estero. L'Italia, adesso, non faccia come con Zoma
Immagine box news Serie C Savoia, Matachione: "Iniziate le valutazioni per il mercato. Ma ieri, vittime di episodi arbitrali"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Fiorentina-Juventus
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Napoli-Lazio
Immagine box news Pronostici Pronostico Inter-Como, dominio nerazzurro nei precedenti: i lariani non vincono da oltre 40 anni
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Da Fiskerstrand a Bugeja, la Top11 della sesta giornata di Serie A Women
Immagine box news Calcio femminile Golden Boy, i premi al femminile: vince la svedese Schroder. Premiata anche Galli
Immagine box news Calcio femminile Lazio Women, Grassadonia: "La maschile non è una sorpresa: durerà. Ma io preferisco la femminile"
Immagine box news Calcio femminile Roma e Inter galoppano, la Lazio è irriconoscibile: il punto dopo la 6ª giornata di Serie A Women
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, con il pareggio tra Lazio e Napoli Women si chiude la 6ª giornata
Immagine box news Calcio femminile Fiorentina Femminile, poker alla Ternana: Hurtig trascina le viola al quarto posto
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Gianni Rivera, il mitico Golden Boy capace di fare "miracoli"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Chiamatemi solo Lorenzo: il bomber che cancellò l'ironia a suon di gol
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Sportissimo, grazie Kimi: il giorno in cui l'Italia è tornata sul tetto della Formula 1
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
9 novembre 2008, Milito giustizia la Reggina con una tripletta. Sculli cala il poker
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, top & flop 11ª giornata
Sportissimo
Newsticker
07:27 L’Inter boccia il Como all’esame di maturità, la Lazio frena ma resta al comando
02/11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi