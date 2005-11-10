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10 novembre 2017, inizia l'incubo: l'Italia di Ventura perde in Svezia per uno a zero

Andrea Losapio
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Andrea Losapio
Oggi alle 00:00Accadde Oggi...
10.11.2026 00:00Accadde Oggi...
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Gli azzurri, alle prese con la qualificazione ai Mondiali del 2018, finiscono sott'acqua a causa di una deviazione di De Rossi
Foto
© foto di Imago/Image Sport

Il 10 novembre del 2017, alla Friends Arena di Solna, l'Italia deve combattere contro la Svezia per raggiungere la qualificazione al Mondiale 2018. Gli azzurri partono benino con un'occasione per Belotti ma poi alla lunga si spengono. Poco dopo l'ora di gioco, su un calcio d'angolo messo fuori, ecco che Johansson dal limite scarica forte, ma una deviazione decisiva di De Rossi mette fuori causa un Buffon che sembrava sulla palla. A quel punto Darmian ha sul piede il possibile pareggio, ma la sua conclusione termina la sua corsa sul palo.

La reazione di Ventura

"Non hanno mai fatto un tiro in porta, ma anche noi potevamo fare di più. Ci sono state le chances di Belotti e Darmian. I primi 90 minuti hanno detto che sono in vantaggio di un gol, ora mi auguro che San Siro ci dia una mano. Arbitraggio? Hanno permesso 7-8 scontri che non hanno niente a che vedere con il calcio, poi altre cose. Ma non è una giustificazione. E' una partita dove potevamo fare di più e meglio".

Svezia-Italia 1-0

Marcatori: 62' Johansson.

SVEZIA (4-4-2)
Olsen; Krafth (83' Svensson), Lindelof, Granqvist, Augustinsson; Claesson, S. Larsson, Ekdal (57' J. Johansson), Forsberg; Berg (75' Thelin), Toivonen.
A disposizione: Nordfeldt, K. Johansson, J. Larsson, Jansson, Olsson, Helander, Rodhen, Sema, Guidetti.
Allenatore: Andersson.

ITALIA (3-5-2)
Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Candreva, Parolo, De Rossi, Verratti (76' Insigne), Darmian; Immobile, Belotti (65' Eder).
A disposizione: Donnarumma, Perin, Rugani, Astori, Zappacosta, Florenzi, Gagliardini, Jorginho, Bernardeschi, Gabbiadini.
Allenatore: Ventura.

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