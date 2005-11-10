Poche stelle e una stagione da dimenticare. Perché San Diego sogna De Bruyne
Marco Conterio
La Major League Soccer non ha mai smesso di sognare in grande. Da anni la lega americana punta ad attirare campioni europei in grado di alzare il livello e dare visibilità globale, e tra i nomi più ricorrenti c'è quello di Kevin de Bruyne. Il belga, oggi al Napoli, è stato cercato in passato proprio dal San Diego FC, quando la franchigia californiana si preparava al debutto. L’interesse non si è spento del tutto e, con la stagione MLS appena conclusa e il mercato invernale in vista, i Chrome & Azul tornano a essere tra le destinazioni possibili per il 35enne che potrebbe essere ai titoli di coda col Napoli.
Come è andata la stagione di San Diego
Senza dubbio in modo deludente. Dopo l’eccezionale stagione d’esordio del 2025, la bellezza di 63 punti, 19 vittorie, primo posto nella Western Conference e finale di Conference, i californiani hanno vissuto un netto calo. Hanno chiuso con 38 punti (9 vittorie, 11 pareggi e 14 sconfitte), 57 gol fatti e 63 subiti, finendo 13° su 15 nella Western Conference e restando fuori dai playoff.
La rosa ad oggi
Una rosa discreta ma senza stelle di spicco. Tra i giocatori più importanti c'è Andres Dreyer, danese, classe '98, numero 10, riferimento offensivo della squadra, confermatosi ancora una volta miglior cannoniere e assistman. Poi Marcus Ingvartsen, altro danese, spesso capitano di San Diego. Altri scandinavi come Onni Valakari, centrocampista finlandese, o il giovane difensore ghanese Manu Duah. Certamente molto distante dalle stelle di Miami. Per questo anche San Diego ora cerca una star...