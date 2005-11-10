Crisi Salernitana, Faggiano tiene a rapporto la squadra: possibile ritiro in vista del Catania

Dopo la sconfitta contro l’Inter U23 nell’ultima giornata e le contestazioni divampate in città la Salernitana ha deciso di anticipare di un giorno la ripresa della preparazione per dare un segnale al gruppo in vista del big match di domenica contro il Catania terzo in classifica, un appuntamento da non fallire per cercare di restare agganciati al treno play off e non venire pericolosamente risucchiati in zona retrocessione.

Faggiano tiene a rapporto i giocatori

Presente al Centro Sportivo Mary Rosy anche il direttore sportivo Daniele Faggiano che, come riportato da Ottopagine.it, ha tenuto a rapporto la squadra parlando ai giocatori nello spogliatoio prima della seduta richiamandoli alle proprie responsabilità e mettendo in evidenza tutto ciò che non ha funzionato in queste settimane. Dalla società è arrivato anche l'invito alla compattezza, evitando comportamenti che potrebbero alimentare il malumore della piazza.

Possibile ritiro all’orizzonte

Nelle prossime ore potrebbero inoltre arrivare decisioni forti da parte della società che sta riflettendo su un ritiro anticipato o su doppie sedute d’allenamento come già accaduto dopo la sconfitta di Picerno. Toccherà poi al neo tecnico Di Bari cercare le soluzioni tecniche e tattiche per cercare di far risalire la china a una delle ‘grandi malate’ della Serie C in questo primo scorcio di stagione.