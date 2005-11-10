Carpi, Cassani a un passo dall'esonero. Per la sostituzione c'è l'ex Forlì Miramari

Il pareggio contro il fanalino di coda Folgore Caratese costerà probabilmente caro al tecnico del Carpi Stefano Cassani. Come riferito da Tuttoc.com infatti il club emiliano dopo una giornata di riflessione avrebbe deciso di esonerare l'attuale mister ponendo fine a un'avventura iniziata la scorsa estate. Cassani si appresta dunque a salutare i biancorossi dopo 54 panchine in cui ha tenuto una media di 1,20 punti a partita, frutto di 17 vittorie, 14 pareggi e 23 sconfitte.

Miramari per la sostituzione

Al suo posto, come emerso già in mattinata, dovrebbe arrivare Alessandro Miramari, ex del Corticella e del Forlì dove ha allenato fino alla passata stagione conquistando prima la promozione fra i professionisti e poi la salvezza. Nelle prossime ore dovrebbero arrivare gli annunci ufficiali.