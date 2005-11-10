De Bruyne e il Napoli è una storia ai titoli di coda già per gennaio? C'è un'ipotesi forte

Il Napoli è pronto a cambiare a gennaio. E non poco. La difficilissima situazione che sta vivendo a livello di morale, autostima, gioco e prospettiva la formazione azzurra lascia presupporre che sarà un mercato di cambiamenti anche con le uscite. Perché non mancano giocatori che hanno steccato, che stanno deludendo, altri casi aperti e altrettanti col rinnovo in bilico.

La rottura

Per questo sarà da monitorare anche il futuro di Kevin de Bruyne. Pesano i 6 milioni di euro guadagnati dal belga per il club di Aurelio De Laurentiis, ma anche quelle che sono le rotture evidenti con parte dello spogliatoio. Chiaramente quello che arriva da casa Napoli va in direzione (legittimo e comprensibile) diametralmente opposta, la società blinda e sigilla la situazione ma le immagini sono evidenti. Lo scontro con Lorenzo Lucca, le parole al vetriolo di Matteo Politano che, tra le righe, non le ha mandate certo a dire (senza citare KDB ma...).

Ipotesi MLS

Per questo De Bruyne potrebbe lasciare a gennaio, anche se nulla è scontato. Tra le destinazioni più probabili, nel caso, c'è la Major League Soccer: il San Diego FC lo aveva già cercato con forza nel 2025, adesso la formazione californiana potrebbe tornare alla carica. E KDB apprezza lo stato americano a tal punto da andarci spesso in vacanza. E chissà che non decida di metterci le tende...