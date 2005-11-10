Vicenza, il presidente del CCCB: "Non è il momento dei processi. Squadra va rinforzata"

Sono ore molto delicate in casa Vicenza dopo la sconfitta casalinga contro la Cremonese nell'ultimo turno. La società sta infatti riflettendo sulla posizione di Fabio Gallo, il tecnico della promozione dalla Serie C, con diversi nomi accostati nelle ultime ore alla panchina biancorossa con Andrea Sottil in pole per la sua eventuale sostituzione.

Le parole del presidente del CCCB

Dopo lo striscione apparso fuori dal Menti a sostegno di Gallo, firmato dal gruppo Lanerosse Crew, sono arrivate le parole di Emanuele Arena, presidente del Centro Coordinamento Clubs Biancorossi (CCCB), che chiede alla società di rinforzare la rosa in vista di gennaio per salvare la Serie B: “Vedere il Menti ancora una volta tutto esaurito, con la gente che spinge numerosa in casa e in trasferta fino all’ultimo minuto, contrasta violentemente con quello che abbiamo ottenuto dal campo nelle ultime partite. - le sue parole riportate da Trivenetogoal.it - Non è il momento dei processi, ma è il momento di aggiustare la rotta. La Serie B è il patrimonio minimo che questa provincia e questa tifoseria meritano, nessun alibi.

Oggi abbiamo il dovere di chiedere ancora più fame a chi scende in campo e massimo impegno a chi siede in cabina di regia. Reagire subito con positività e potenziare la squadra per il mantenimento della categoria (gennaio è vicino…) è il vincolo assoluto per la società. Noi tifosi adesso abbiamo un altro impegno, altrettanto vitale: restare uniti. •