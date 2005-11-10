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Ravenna, sale l'attesa per Ronaldinho: biglietti a ruba. Il brasiliano arriverà 48 ore prima

Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 19:49Serie C
09.11.2026 19:49Serie C
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Il campione brasiliano non si allenerà con la squadra fino a poche ore dalla sfida contro il Forlì di domenica. Intanto il Benelli fa registrare il sold out. Posti solo in Tribuna R10
FotoTUTTOmercatoWEB

In casa Ravenna inizia la settimana che porterà al derby di domenica contro il Forlì in cui è fissato l’esordio in giallorosso di Ronaldinho. Il campione brasiliano però arriverà in Romagna solo a ridosso della partita: come riferisce il Corriere Romagna nella sue edizione on line infatti il suo sbarco è atteso 48 ore, al massimo 72, prima della sfida di campionato.

Biglietti a ruba per il derby

Nel frattempo la vendita dei biglietti ha fatto registrare un immediato sold out. In pochissimi minuti infatti dall’apertura della vendita libera dei biglietti, dopo la fase di prelazione riservata agli abbonati, questi sono andati esauriti immediatamente con coloro che sono rimasti senza che però potranno acquistare i biglietti rimanenti nella tribuna temporanea R10 realizzata dal Ravenna nell’area dei distinti per aumentare la capienza dello Stadio Benelli in vista della possibile maxi affluenza richiamata dalla presenza di Ronaldinho in campo.

Settore ospiti solo per i fidelizzati

Nel frattempo è scattata anche la vendita dei biglietti per il settore ospiti che come si legge sul sito dei biancorossi è consentita solo ai possessori della tessera del tifoso: “Come previsto dalle disposizioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive (ONMS) e come definito in sede di GOS, l’acquisto dei biglietti per i tifosi biancorossi è consentito esclusivamente per il Settore Ospiti, previa sottoscrizione della Biancorossi Card”. I costi sono di 30 euro per il biglietto intero, 25 per gli Under 18 e 20 per gli Under 17 (tutti più costi di prevendita).

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