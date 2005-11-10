Amichevole di lusso per il Padova: sabato sfida al Koper capolista in Slovenia

Padova, ecco Di Taranto: è il nuovo amministratore delegato. Prende il posto di Bianchi

Il Padova saluta Bianchi. Scaduto il mandato dell'Ad, e con esso la sua avventura in Veneto

Successi per Cesena e Juve Stabia, bene Spezia e Ravenna: i risultati fra Serie B, C e A femminile