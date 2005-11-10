Amichevole di lusso per il Padova: sabato sfida al Koper capolista in Slovenia
Tommaso Maschio
Amichevole di lusso per il Padova in questa pausa per le nazionali. La squadra di Antonio Calabro infatti se la vedrà con la capolista del campionato sloveno, ovvero il Koper. La gara si giocherà allo Stadio Euganeo sabato 14 novembre alle ore 14:30 e avrà un prezzo popolarissimo: solo un euro il biglietto.
La nota del Padova sull'incontro
Il Calcio Padova comunica che la prima squadra affronterà un’amichevole contro l’FC Koper, compagine del campionato sloveno, Sabato 14 Novembre 2026 ore 14:30 Stadio Euganeo.
INFO PREVENDITA:
Il biglietto sarà nominativo per i solo settori lato Ovest con posto a sedere al costo di € 1,00 (compresi i diritti prevendita e senza ulteriori commissioni)
I biglietti potranno essere acquistati nei punti vendita Vivaticket e via web (a questo link) a partire da Mercoledì 11 novembre alle ore 12:00. Puoi trovare il punto vendita più vicino al seguente link: https://shop.vivaticket.com/it/ricercapv