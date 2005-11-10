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La baby Italia per sfidare Francia e Belgio: "Ma nulla è cambiato in Serie A"

Raimondo De Magistris
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Raimondo De Magistris
Oggi alle 00:45I fatti del giorno
10.11.2026 00:45I fatti del giorno
Fonti preferite
Iniziato il raduno a Coverciano della Nazionale, giovedì a San Siro la sfida contro i transalpini. Poi domenica il match contro i diavoli rossi a Bruxelles
FotoTUTTOmercatoWEB

E' l'Italia di Roberto Mancini con l'età media più bassa di sempre quella che questa settimana sfiderà Francia e Belgio, gare che andranno in scena rispettivamente giovedì e domenica e saranno valide per i gironi di Nations League. Senza contare il 2008 Lontani e il 2009 Cassano che faranno ritorno nelle rispettive Under dopo qualche giorno di lavoro coi 'grandi', questa Italia ha infatti un'età media di 24 anni e 171 giorni. Una squadra con tanti ragazzi pronti a mettersi in luce con la maglia azzurra. Merito anche di questo avvio di campionato? Non per il CT: "Non mi sembra che la situazione sia cambiata, è grossomodo la stessa. C'è qualcuno che li fa giocare, altri no. Ma noi abbiamo l'obbligo di cercarli e di convocare ragazzi giovani per conoscerli direttamente. Per questo motivo chiamiamo anche ragazzi giovani con buone qualità tecniche. Pensiamo che nel giro di non molto tempo possano diventare bravi".

L'attacco ad AIC e AIAC

Mancini ha spiegato che Cristante e Bernardeschi non sono stati chiamati perché in questo momento deve testare i giovani, se chiamerà in futuro Calò non lo farà per lo sfogo del suo procuratore. E poi sulla decisione di allenatori e giocatori di appoggiare Galliani e non Malagò alla prossima elezione federale ha aggiunto: "A me non crea imbarazzo, ma sicuramente non hanno fatto una bella figura".

"Zaniolo deve fare la differenza"

Dopo la conferenza stampa primo allenamento a Coverciano. Nella prima parte della seduta è emersa qualche indicazione sui ruoli che alcuni giocatori ricopriranno nei prossimi match: Cissè è considerato un'alternativa a Pio Esposito e Scamacca, Sebastiano Esposito giocherà largo a sinistra, mentre a destra Vergara si giocherà una maglia con Zaniolo: "Ma Nicolò - ha detto Mancini in conferenza stampa - oggi non è più un ragazzino, è un giocatore che deve fare la differenza".

La lista dei convocati di Roberto Mancini

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Juventus);

Difensori: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Marco Palestra (Chelsea), Matteo Palma (Udinese), Giorgio Scalvini (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Riccardo Cassano (Como), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Simone Lontani (Parma), Niccolò Pisilli (Roma), Samuele Ricci (Como), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham);

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Alphadjo Cisse (Milan), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Luca Koleosho (Paris FC), Mattia Liberali (Como), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese).

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