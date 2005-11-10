Sampdoria, pestone al piede per Mezzotero: le prime sensazioni inducono all'ottimismo

Nelle scorse ore l’Azerbaigian ha comunicato che Lorenzo Mezzotero non prenderà parte alle sfide in programma, contro Liechtenstein (in Nations League) e Andorra (amichevole), nel corso di questa pausa per le nazionali a causa di un infortunio subito contro la Carrarese nell’ultimo turno di campionato.

Pestone al piede per Mezzotero

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il giocatore avrebbe subito un pestone al collo del piede nel corso della sfida contro i toscani che sarà valutato nelle prossime ore. Al momento però si respira ottimismo in casa blucerchiata, le prime sensazioni infatti fanno pensare a nulla di grave, anche se ha fatto perdere al classe 2008 la prima esperienza con la Nazionale maggiore azera.

La nota dell’Azerbaigian per Mezzotero

Lo comunica la Federcalcio azera con una nota sui propri canali ufficiali annunciando anche il nome del suo sostituto: “Il nostro giocatore della nazionale Lorenzo Mezzotero si è infortunato nell'ultima partita di campionato. Lorenzo Mezzotero è stato escluso dalla nazionale a causa di un infortunio. Al suo posto è stato convocato Agazadash Salyanski, giocatore dell'Araz-Nakhchivan”.